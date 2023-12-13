الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: مصر تتفوق "يومًا بعد يوم" في زيادة الصادرات الغذائية

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

علّق الخبير الاقتصادي د.مصطفى بدرة، على زيادة صادرات مصر الزراعية، موضحًا عوامل تعزيز نمو وقدرة قطاع الصناعات الغذائية للمنافسة عالميًا.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن الدول العربية تستحوذ على 55% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية بأول 10 أشهر من 2023.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تتفوق يومًا بعد يوم في زيادة الصادرات الغذائية، بسبب تبني مصر ما يسمى بتوطين الصناعة الذي كان له عدد من الأطر ومنها التكنولوجيا الحديثة والإنفتاح علي عدد من الأسواق.

صادرات مصر الزراعية قطاع الصناعات الغذائية اكسترا نيوز

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