تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بالاتجار فى الحشيش بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة عابدين، تجديد حبس تشكيل عصابي، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وتوزيعه على المدمنين بمنطقة وسط القاهرة.

وتبين من التحقيقات واعترافات المتهمين أنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأن إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات اتجارهما في مادة الحشيش المخدر، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلهما وتوصيل بضائعهما لزبائنهما من متعاطى المواد المخدرة.

بدأت الواقعة عندما تم الاشتباه في المتهمين، وأثناء ضبطهم قام أحد المتهمين وبحوزته قطع لمادة بنية داكنة اللون، بإلقائها بجوار قدمه، فقام ضابط قصر النيل بالتقاطها، وبفحصها تبين أن القطع لمخدر الحشيش، وعلبة سجائر تحوي بداخلها على تسع قطع لمادة الحشيش المخدر، كما عثر بحوزتهما على هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.