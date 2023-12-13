أطباء نفسيون يكشفون لـ"الدستور" أسباب الإصابة بالتوحد عند الأطفال وكيفية علاجه

في بحر من الأصوات التي تملأ منصات التواصل الاجتماعي، وجدنا نجمة مميزة تنبض بالموهبة والروح الملهمة، فرناندا، الطفلة الصغيرة التي تحمل في قلبها ليس فقط صوتًا مذهلاً بل قصة تحفيزية، مرض التوحد لم يكن عائقًا أمام شغفها بالغناء واللعب، بل كان دافعًا لابتكار لحنها الذي يأسر القلوب ويعكس روحها الفنية.

وفي هذا السياق يكشف "الدستور" أسباب الإصابة بمرض التوحد وكيفية العلاج منه، حيث قال الدكتورجمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، إن مرض التوحد هو مرض جيني وراثي بيظهر للطفل من عمر سنة إلى سنة ونص، ويمكن يؤثر تعرض الأم الحمل إلى الحصبة الألماني على الجنين مما يؤدي إلى الإصابة بالتوحد.

وأضاف "فرويز" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الذكاء لدى أطفال التوحد يختلف من حالة إلى حالة فهناك أطفال مصابون بالتوحد يعانون من قدرات عقلية قليلة، ومنهم قدراتهم العقلية أقل من المتوسط، وهناك أطفال لديهم توحد وقدراتهم العقلية طبيعية جدًا.

ووصف استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، أن مرض التوحد بإنسان يجلس داخل حجرة زجاج يرانا ونراه ولكنه لا يعرف التواصل ولا التحدث مع العالم الخارجي وبالتالي فهو بعيد عن الناس، وأما عن العلاج فهناك علاج دوائي وسلوكي وغذائي لمصابي التوحد.

ومن جانبه أوضح الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي بجامعة عين شمس، أن اضطرابات التوحد أو أطياف التوحد هو خلل في التواصل الاجتماعي مع الآخرين، لافتًا إلى أن الأبحاث الأخيرة أوضحت أن هناك أسباب أدت إلى هذا الاضطراب مثل الأسباب الاجتماعية التي ترجع إلى عاداتنا وتعاملنا مع الأطفال، والسبب الثاني هو جيني ووراثي.

وتابع في تصريح خاص لـ "الدستور" أن التوحد مرض ذكوري منتشر أكثر في الأطفال الذكور أكثر من البنات، وحسب الدراسات الأخيرة أن متوسط كل 100 طفل يصاب طفل بالتوحد، لافتًا إلى أنه يوجد حوالي 1% من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي مايقرب من 70 مليون شخص، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

مشاهير تمت إصابتهم بالتوحد أثروا في المجتمع

ليونيل ميسي: لاعب الكرة العالمي ليونيل ميسي ذو الأصل الأرجنتيني مصاب بالتوحد، وتغلب ميسي على التوحد وصنف كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعدة مرات وكل هذا بفضل مساعدة أهله.

آينشتاين: ألبرت آينشتاين الذي يعد من أعظم علماء الفيزياء في التاريخ، عانى من متلازمة أسبرجر وهي إحدى أنواع مرض التوحد، وذلك وفقًا لأبحاث التي أجرتها جامعة أوكسفورد في بريطانيا.

بيل جيتس: ومن المعروف عن رائد صناعة الكمبيوتر في العالم أنه يعاني من أحد اضطرابات مرض التوحد وهى متلازمة أسبرجر.

توماس إديسون: تم إصابته بالتوحد عندما لم يكن هذا المرض معروفًا بين الناس وتم طرده من مدرسته بسبب اعتقادهم أنه غبي أو معاق ذهنيًا.

فان جوخ: تم إصابته بمرض التوحد، حيث يعد من أشهر الرسامين الذي حفروا اسمهم فى تاريخ البشرية الفني على مستوى العالم.

أفلام ومسلسلات عالمية تناولت مرض التوحد

أفلام:

"Rain Man" (رجل المطر): فيلم درامي من إنتاج عام 1988، يروي قصة شخص يعاني من التوحد (تم تجسيده بشكل رائع من قبل داستن هوفمان) وشقيقه (تم تجسيده بشكل رائع من قبل توم كروز)، وكيف يتطور العلاقة بينهما أثناء رحلة غريبة.

"Temple Grandin" فيلم تلفزيوني من عام 2010، يستند إلى قصة حقيقية لتمبل جرانينو، وهي امرأة تعاني من التوحد وتصبح عالمة في مجال الماشية، حيث تغلبت على صعوباتها وأظهرت مواهبها المميزة.

"A Brilliant Young Mind" فيلم درامي من عام 2014، يروي قصة فتى يعاني من التوحد وموهبته الرياضية الاستثنائية في مجال الرياضيات، ورحلته للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات.

مسلسلات

"The Good Doctor" مسلسل درامي يروي قصة جراح شاب يعاني من التوحد ومهاراته الطبية الاستثنائية وتحدياته الشخصية والمهنية.

*"Atypical" مسلسل كوميدي درامي يتبع قصة شاب يبحث عن الحب والاستقلال رغم تشخيصه بمرض التوحد، وكيفية تأقلمه مع التحولات في حياته