افتتاح مؤتمر "أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" بالأكاديمية العربية

افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان "أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" وينظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جمعية إدارات ضمان الجودة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ينعقد المؤتمر في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2023 وذلك في مقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير الإسكندرية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر.

وأبدى الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية سعادته بإقامة المؤتمر للسنة الخامسة.

وأكد الحرص على إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي في ظل أهمية إدارة الجودة في الجامعات وفي ظل التطور الذي يحدث في العالم حاليًا وفي ظل التطور السريع والمتزايد في أنماط التعليم المعززة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الرقمنة.

وأضاف أن الجامعات أصبحت تواجه تحديات جديدة في سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث وهو الأمر الذي أنشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع والذي يعتبر تطورا مهما في مجال التعليم العالي حيث تتضمن هذه الجماعات أحدث النظم العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس وتوفير المعامل ومتابعة التطورات العلمية الجديدة في مجالات جديدة وكثيرة مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا العالية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية، إلى أن التعليم العالي يشهد فترة تغير سريعة مع آثار بعيدة المدى على أعضاء هيئة التدريس والطلاب خاصة أن وظائف المستقبل أصبحت تطلب مهارات مختلفة كعلوم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلى مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة وتحليل البيانات وغيرها، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري إكساب المعلمين المهارات المطلوبة لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتوظيفها في ممارساتهم التعليمية وهو ما يدعم تحقيق التعليم الجيد والشامل.

من جانبه أكد الدكتور علاء كمال الدين عشاوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا في ما يخص ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية وسينتهي قريبًا عصر المستندات وتستبدل الأوراق وسنتحول إلى الجودة من خلال الممارسات الفعلية ومن خلال ما يتم تطبيقه على أرض الواقع وهو ما يتسق مع الاتجاهات الدولية في هذا الشأن.

وقال "عشماوي" أننا نتطلع فى الفترة القادمة أن يكون جميع مديري إدارات الجودة فى الجامعات المصرية والعربية سفراء وحلقة الوصل بين الجامعات وبين هيئة ضمان الجودة مؤكدا أن حاليا المعايير بيتم تحديثها حتى تتوافق مع المعايير الدولية.



وأضاف أن هناك ملفان جديدان سيتم ظهورهم قريبا بشكل اكبر بالهيئة وهما ملف إعتماد المؤسسات التدريبية وملف الإطار الوطنى للمؤهلات، مشيرًا إلى أن الملف الأطار الوطنى للمؤهلات تم إعداد هذا الإطار خلال السنوات الماضية وتعد جمهورية مصر العربية من أول الدول التى بدأت فى إعداد هذه الاطر وتم الإنتهاء من اعداده وسيتم إطلاقه من خلال المنصة الإلكترونية بالهيئة خلال شهرين تشجيعا للجامعات لإدراج المؤهلات المعتمدة فى هذا السجل.

وبدوره توجه سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لرعايته لهذا المؤتمر وكذلك كل رؤساء ونواب الجامعات المصرية والعربية لتقديمهم كل الدعم لهذا المؤتمر العام والذى يناقش أطر المؤهلات لجامعات الجيل الرابع.



وقال "عشماوي" إننا نتطلع في الفترة القادمة إلى أن يكون جميع مديري إدارات الجودة في الجامعات المصرية والعربية سفراء وحلقة الوصل بين الجامعات وبين هيئة ضمان الجودة، مؤكداً أن المعايير يتم تحديثها حالياً لتتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن هناك ملفين جديدين سيتم ظهورهم قريباً بشكل أكبر في الهيئة وهما ملف اعتماد المؤسسات التدريبية وملف الإطار الوطني للمؤهلات، مشيراً إلى أن الملف الإطار الوطني للمؤهلات تم إعداده خلال السنوات الماضية وتعد جمهورية مصر العربية من أول الدول التي بدأت في إعداد هذه الإطارات وتم الانتهاء من إعداده وسيتم إطلاقه من خلال المنصة الإلكترونية بالهيئة خلال شهرين تشجيعاً للجامعات لإدراج المؤهلات المعتمدة في هذا السجل.

وبدوره، توجه سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرعايته لهذا المؤتمر وكذلك كل رؤساء ونواب الجامعات المصرية والعربية لتقديمهم كل الدعم لهذا المؤتمر العام والذي يناقش إطار المؤهلات لجامعات الجيل الرابع.

وأبدى رئيس الأكاديمية سعادته باحتضان الأكاديمية لهذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، تلك المظلة التي تنسق وتنظم العمل والتعاون المشترك بين الجامعات العربية بل ونظرائها من الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن وجود اتحادات جامعات المنطقة في المؤتمر دافع أساسي وكبير لنجاح هذا المؤتمر وزيادة التعاون والفاعلية للجامعات العربية مع محيطها الإقليمي.



وأضاف أن مقر الأكاديمية هو جمهورية مصر العربية والأكاديمية حريصة كل الحرص على معادلة أي برنامج من لجان القطاع المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات كذلك كانت الأكاديمية أول جامعة غير حكومية تتقدم لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE للحصول على شهادة الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد في كليات الأكاديمية المختلفة، مشيرًا إلى أن طموح الأكاديمية لم يقف عند ذلك فانطلقت إلى الاعتمادات الدولية وحصلت عليها مثل ABET في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكليات الحاسبات وAACSB في كليات الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات وZEvA في كلية النقل البحري.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن مؤتمر اليوم يدور حول أطر المؤهلات بأن لكل كليات الأكاديمية لجان استشارية من الصناعة ومجتمع الأعمال تجتمع بصفة دورية وتقدم تقاريرها التي دائمًا ما تثرى المقررات التعليمية وتطور الأطر المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا أن هؤلاء الخبراء يشاركون الأكاديمية في اقتراح نقاط مشاريع التخرج للطلاب والإشراف عليها مما يجعل الأكاديمية مؤسسة ديناميكية تتوافق دائمًا مع مجتمع الأعمال والصناعة.

ويناقش المؤتمر في افتتاح فعالياته والممتدة حتى 14 ديسمبر 2023 التجارب المختلفة للجامعات الأوروبية والإفريقية والعربية والمتوسطية لوضع الأطر العامة للمؤهلات الدراسية والتي تتسق مع سوق العمل، ويهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق مشتركة بين الجامعات في الأقاليم المختلفة بغرض توحيد الأطر وسهولة الولوج إلى سوق العمل.