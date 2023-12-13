الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النيابة الإدارية" تشكر أعضاءها المشاركين فى إتمام العملية الانتخابية

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

وجَّه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر والتقدير لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المصرية؛ على ما بذلوه من جهدٍ في سبيل أداء واجبهم الوطني، بكل التجرد والتفاني والإخلاص، بما كَفَل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التصويت والانتخاب، فكانوا خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

وفي ذات السياق، وجّه المستشار حافظ عباس الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات؛ على حسن إدارة العملية الانتخابية، وتيسير كل السبل على أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، بما يمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، وساهم في أن تخرج العملية الانتخابية بأسرها وسط مناخ ديمقراطي حقيقي وفي أفضل صورة تليق بوطننا الحبيب مصر.

كما وجّه الشكر لوزارة الداخلية على ما قامت به من تأمين شامل لمقرات ولجان الاقتراع في كل محافظات الجمهورية منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها.

وأكد أن الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية يعكس بجلاء وعي المواطن المصري بحقوقه الدستورية الأصيلة، وحرصه على ممارستها، ويقينه من أن صوته الانتخابي له أبلغ الأثر في حاضر الوطن ومستقبله.

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