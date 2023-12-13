محافظ جنوب سيناء يكرّم رئيس مدينة شرم الشيخ والمشاركين بالانتخابات الرئاسية

كرَّم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح السيد هاشم، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.

وفي نفس السياق، كرَّم محافظ جنوب سيناء، العاملين بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكرَّم فودة، أعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة لأدائهم المتميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح علي مستوى المحافظة.

وفي إطار تكريم المتميزين أيضًا، كرَّم محافظ جنوب سيناء، المتميزين من خرّيجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من العاملين بالمحافظة الذين اجتازوا برنامج المسؤول الحكومي المحترف.

يأتي ذلك في إطار حرصه على تشجيع وتحفيز لجميع المتميزين على أرض المحافظة في جميع المجالات المختلفة واعتبارهم قدوة ونموذج يحتذى به للجميع.