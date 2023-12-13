الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

افتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بالعتامنة

كنيسة
كنيسة

صلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أمس، قداس افتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس السائح بقرية العتامنة التابعة للإيبارشية.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، السبت الماضي، بالعيد الثاني والخمسين لتأسيسها بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية أسقفًا لها. 

,صلى نيافته القداس الإلهي لعيد الشهيدة كاترين، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية أمس، في كنيستها بمنطقة الناصرية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة القداس أودع رفات الشهيدة الذي أهداه قداسة البابا تواضروس الثاني لنيافته بالكنيسة. 

هذا وخلال القداس صلى نيافة الأنبا باخوميوس صلوات رسامة ٢٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما افتتح نيافته في المساء المبنى الجديد الملحق ببيت السيدة العذراء لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة في منطقة النهضة التابعة للإيبارشية. 

وفي السياق ذاته افتتح نيافة الأنبا باخوميوس فرع معهد الكتاب المقدس بمنطقة كينج مريوط، كأحد فروع معهد الكتاب التابع لكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعاهدها اللاهوتية بمدينة دمنهور.

كما افتتح نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، أمس، وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى البتول التابعة لكنائس القطاع، وذلك في إطار الاحتفال بمرور سبع سنوات على تأسيسها.

كما تفقد نيافته المرضى بالمستشفى، وتم التقاط الصور التذكارية.

وبدات الكنائس القبطية الأرثوذكسية، صلوات تسبحة شهر كيهك القبطية، والذي تقام  لثلاث مرات أسبوعيًا بمختلف الكنائس والإيبارشيات، في كل عام، ب التزامنمعفترة صوم عيد الميلاد المجيد،والذي يصومه الأقباط لمدة 43 يوم، تنتهي يوم 7 يناير بالإحتفال بطقوس العيد،  خلال صلوات القداس الإلهي برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

الأنبا ثاؤفيلس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي افتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي

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