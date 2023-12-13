الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: المجتمع الدولي بدأ يكشف زيف أكاذيب الاحتلال

إبراهيم خريشة
إبراهيم خريشة

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، إن العالم بدأ يستفيق لمخاطر ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية، أولويتنا الحالية وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء، مشددًا على ضرورة الضغط على جيش الاحتلال لوقف المجزرة في غزة ومنع دفع الفلسطينيين ناحية الجنوب.

وأكد مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية، أن المجتمع الدولي بدأ يكشف زيف الأكاذيب التي روجها جيش الاحتلال.

الجريمة واضحة

وكان أشار إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض «فيتو» 46 مرة لحماية إسرائيل، معقبًا: «الجرم واضح وكل وكذلك ازدواجية المعايير، وكلها عوامل تضرب مصداقية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأعرب عن أمنياته في استفاقة الجانب الأمريكي لاستشراف المستقبل، وألا يظل رهينة للخداع والإجرام الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونوه أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لممارسات مهينة في سجون الاحتلال، مضيفًا: «تعرضوا للتعذيب ولضرب والإهانة وكسر الأطراف، وهي حالة لم يسبق للبشرية أن شاهدتها».

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