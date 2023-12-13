الجامعة العربية: مصادرة الأراضي ونزع الملكية بالقدس الشرقية تشكل خطة ممنهجة للتهويد

أدانت الجامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية فى سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضى، مؤكدة أن هذا الفعل يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التى تحظر الإجراءات الأحادية فى الأراضى المحتلة.

خطة إسرائيلية منهجة لتهويد القدس

وقالت الجامعة، فى بيان صادر عن الأمانة العامة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، إن مصادرة الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها فى غزة، مُضيفًا أن على المجتمع الدولى الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة فى المناطق المُقدسة خاصة فى ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التى تقود إسرائيل اليوم.