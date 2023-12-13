الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن 795 فرصة عمل بالجيزة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن فرص عمل جديدة للشباب في محافظة الجيزة.

وقال بيان صحفي إن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت طلبًا من إحدى شركات الصناعات الغذائية، بشأن احتياجها لـ795 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة لذوى الخبرة وبدون، من أبناء محافظة الجيزة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركة وفروعها بالمحافظات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه ومزايا أخرى، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة، وذلك فى إطار سعى الوزارة وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات وشركة الصناعات الغذائية لتعيين 795 من الشباب داخل المجموعة على العديد من التخصصات، منها: 120 سائق مبيعات، و220 إخصائى مبيعات، و5 مهندسين ميكانيكا، و10 مهندسين إنتاج، و5 مهندسين كهرباء، و20 مهندس جودة، و10 فنيين كهرباء وميكانيكا، و15 أمين مخازن، و25 مراقب أمن، و365 عاملا، مع توفير وسائل انتقال لمحافظات: الفيوم، والمنوفية، وبنى سويف، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، كما توفر الشركة: تأمينا اجتماعيا، وتأمينا صحيا، وأرباحا سنوية للعاملين. 

ويشارك حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض، بحضور 2000 مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، حيث يعد هذا  المؤتمر الدولي لسوق العمل هو الفعالية الأولى من نوعها التي تسعى إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لبحث أوضاع السوق واستشراف مستقبله، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل.

 

فرص عمل الجيزة هبة أحمد المؤهلات العليا وزارة العمل

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