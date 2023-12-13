عمر الزهيري عضوا بلجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة

يُشارك المخرج عمر الزهيري كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تقام فعالياته في الفترة ما بين 14 وحتى 21 ديسمبر الحالي.

وكان عمر الزهيري قد نافس في الدورة الخامسة في مهرجان الجونة السينمائي بفيلمه ريش، وفاز بجائزة نجمة الجونة كأفضل فيلم عربي روائي طويل كما فاز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي (2021)، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان، كما فاز أيضًا بجائزة فيبريسي لأفضل فيلم في الأقسام الموازية.

عمر الزهيري

عمر الزهيري مخرج مصري، من مواليد القاهرة في 27 أغسطس 1988. درس السينما في معهد السينما بالقاهرة عام 2005، وعمل مساعد مخرج مع أهم صناع السينما في مصر، من بينهم يوسف شاهين ويسري نصر الله.

فيلمه القصير الأول زفير (2011) فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ثم في 2014 أخرج الزهيري فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375، الذي كان أول فيلم مصري يشارك في مسابقة سينيفونداسيون بمهرجان كان السينمائي (2014)، كما شارك في عدد كبير من المهرجانات الدولية وفاز بالجوائز، من بينها أفضل فيلم قصير في مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وأفضل فيلم قصير (أطول من 15 دقيقة) في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة.

فيلمه الروائي الطويل الأول ريش، كان قد فاز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي (2021)، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان، كما فاز أيضًا بجائزة فيبريسي لأفضل فيلم في الأقسام الموازية. شارك ريش بعد ذلك في عدد كبير من المهرجانات الدولية وفاز بالجوائز، من بينها أفضل فيلم في جوائز روبرتو روسيلني بالدورة الخامسة من مهرجان بينجياو السينمائي الدولي، وتنويه خاص في مهرجان آفاق جديدة السينمائي الدولي في بولندا ونجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي، هذا بالإضافة إلى 4 جوائز دفعة واحدة في أيام قرطاج السينمائية، وهي التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل وجائزة لجنة التحكيم للعمل الأول وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل فيلم جمعية النقاد في مصر، كما صنفته مجلّة Le Monde وLes Cahiers du ciném ضمن أفضل 10 أفلام خلال 2021.

الزهيري فاز أيضًا بجائزة مجلة فارايتي لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط (2021)، وتم اختياره ليكون عضو لجنة تحكيم في الدورة الـ 76 من مهرجان لوكارنو السينمائي في 2023 ويعمل الزهيري في الوقت الحالي على تطوير فيلمه الروائي الطويل الثاني.