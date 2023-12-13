رئيس جودة التعليم يعلن وضع معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية

صرّح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر، للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية، ومن ثم البدء في استقبال طلبات اعتماد الجهات التدريبية، لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي ستعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها، وفقًا لمعايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.

وأكد "عشماوي" أن بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006، أُعطيت للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها، لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية، بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الأزهرية. وذلك لأن التدريب هو مكوّن هام ومكمّل للعملية التعليمية، خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجون لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء المتميزين في مجالات التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين عن الكيانات التدريبية في القطاع الخاص والحكومي والدولي، بهدف تطوير معايير تخدم جميع المؤسسات التدريبية في مصر بأنواعها المختلفة.

وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير الاعتماد التي تم اعتمادها من قبل هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية، بهدف توجيه وتقديم أفضل المعايير التي تتوافق مع المعايير العالمية.

وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على عمل نموذج أولي لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع كافة الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتم طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية.

وقال عشماوي بأن هذه الخطوة ستقضي على العشوائية في عمل الجهات التدريبية والبرامج التدريبية التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفقًا لمعايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.