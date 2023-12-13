رسالة كولر للاعبى الأهلى: الجميع فى الفريق تحت التقييم

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول عقب وصول البعثة إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية.

وكشف مصدر مسئول أن مارسيل كولر أظهر العين الحمراء للاعبين وأكد أنه حتى نهاية شهر ديسمبر سيكون الكل دون استثناء محل تقييم ولن يكون هناك لاعب خارج إطار التقييم.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي يشعر باللامبالاة عند البعض وأن مكانه محجوز في أي مباراة وهذا أمر غير صحيح بسبب استمرار النتائج السلبية عقب التعادل مع شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن كولر شدد فى محاضرته مع الفريق أنه من الآن فصاعدًا لن يكون هناك تهاون مفسحًا المجال لخصم نسبة من عقد أى لاعب لا يلتزم أو يتخاذل داخل وخارج الملعب.

وأوضح المصدر أن جلسة كولر جاءت بعدما طالب لاعبي الأهلي بالوصول بعيدًا في كأس العالم للأندية وعدم العودة من السعودية قبل يوم 22 من الشهر الجاري.

كولر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على عقد محاضرة فنية بالفيديو، للاعبي الأهلي؛ للتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريقين التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد حرص على متابعة لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس العالم للأندية، كما حضر وفد من الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بينما قام مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.