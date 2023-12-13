"الحلم".. فيلم تسجيلي يرصد كيف غيرت حياة كريمة وجه الحياة في قرية زاوية صقر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلم تسجيلي قصير تحت عنوان "الحلم"، جهود مؤسسة حياة كريمة في تطوير معيشة أهالي قرية زاوية صقر بمحافظة البحيرة.

وجاء في الفيلم أن أحوال القرية لم تكن مثالية قبل بدء المشروعات، فعندما كانت تهطل الأمطار لم تكن الشوارع مؤهلة للحركة تماما، حتى أن المواطنين كانوا يعجزون عن الخروج من بيوتهم، وقال أحد المواطنين: "الدنيا كانت متبهدلة والصرف كان تعبان والعيشة كانت صعبة".

وقالت إحدى مواطنات القرية، إن في الماضي كنت قلقة على ابني كل يوم قبل ذهابه للمدرسة، فقد قال لي إن أجزاء من السقف كانت تسقط عليهم والسلالم لم تكن مؤهلة لاستيعابهم وكان من الممكن أن يسقط أحد الطلاب عليها ويتعرض لإصابات خطيرة، كما كنت قلقة عليه من المشي في الشارع، لكني أصبحت مطمئنة الآن لأن الشارع أصبح أكثر نظافة وتطورا عن ذي قبل.

مبادرة "حياة كريمة"

وأشار مزارع من أهل القرية، إلى أنه يزرع بعض القمح والذرة وعباد الشمس، وكان يضطر للعمل في أراضي الجيران حتى يكسب قوت يومه، ولكنه أصبح عضوا في الجمعية الزراعية بـ"زاوية صقر" من أجل حل مشكلات الناس، وبخاصة أنه يحب العمل العام، حيث تقدم الجمعية للفلاحين الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتعمل على حل كل مشكلاتهم.