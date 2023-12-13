الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب غزة تعزز الانقسامات بين الولايات وإسرائيل.. وتصويت الأمم المتحدة يحرج بايدن

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

تظهر الانقسامات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع تصويت  الأمم المتحدة  على وقف إطلاق النار في غزة، حيث أظهرت إسرائيل والولايات المتحدة أكبر خلاف علني بينهما حتى الآن بشأن سلوك ومستقبل الحرب ضد حماس مع تزايد عزلة الحليفين بسبب الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الخلاف ظهر يوم الثلاثاء، بينما نفذت القوات الإسرائيلية غارات في أنحاء غزة، مما أدى إلى سحق الفلسطينيين في منازلهم.

قال الرئيس جو بايدن إنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي"، وأنه يتعين على نتنياهو  تغيير حكومته التي تهيمن عليها الأحزاب اليمينية المتشددة.

وبعد ساعات فقط، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت.

وأوضح أن التصويت غير الملزم رمزي إلى حد كبير، ولكنه يخدم كمقياس مهم للرأي العام العالمي، ولم تنضم أي من القوى الكبرى إلى إسرائيل والولايات المتحدة في معارضتهما لوقف إطلاق النار.

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تفاصيل موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي يتوجه فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع ليناقش مع نتنياهو جدولًا زمنيًا للحرب وماذا سيحدث إذا هُزمت حماس.

أوستن في إسرائيل الأسبوع المقبل

ويسافر وزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة قال البنتاجون إنها تهدف إلى "إظهار الدعم الأمريكي لإسرائيل ولكن أيضًا للتأكيد على ضرورة تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في غزة".

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة وحثت الدول على الضغط على إسرائيل للامتثال له، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وردد عزت الرشق، مسئول حماس في المنفى، رد الفعل هذا في بيان على تليجرام، قائلًا إن على إسرائيل "وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا".

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فتح: نتنياهو يصفع الولايات المتحدة يوميا ويشكل خطرا على دولة الاحتلال

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