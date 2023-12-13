"CNN": خلافات بايدن ونتنياهو خرجت للرأى العام العالمى

قالت الشبكة الأمريكية إن الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرجت من الكواليس إلى العلن والرأي العام العالمي، وسط تأكيدات أمريكية برفض أي اقتراح يتضمن السيطرة الإسرائيلية على غزة وتقليص حدود الأراضي الفلسطينية.

خلافات بايدن ونتنياهو



وقالت سي إن إن: لقد ظهرت الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العلن عندما حذر الرئيس جو بايدن من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي لحملتها ضد حماس، ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنًا الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب.

وتعكس الانقسامات، التي تم احتواؤها خلف الكواليس حتى الآن، الخلافات المتزايدة بين الحليفين القويين مع تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة.

وفي حديثه أمام المانحين الديمقراطيين في واشنطن، أعرب بايدن عن انتقاداته للحكومة الإسرائيلية المتشددة، وقال إن نتنياهو بحاجة إلى تغيير نهجه، وقال بايدن: "أعتقد أن عليه أن يتغير، ومع هذه الحكومة، هذه الحكومة في إسرائيل تجعل من الصعب عليه التحرك"، واصفًا حكومة نتنياهو بأنها "الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل".

وحذر من أن الدعم للحملة العسكرية في الولايات المتحدة يتراجع وسط القصف العنيف على غزة، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد حل الدولتين"، وقال بايدن إن إسرائيل "تحظى الآن بدعم معظم دول العالم"، لكنه قال: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".

اختلاف اللهجة

وقالت "سي إن إن": "تعتبر هذه التصريحات من أكثر التصريحات صراحة حتى الآن عندما يتعلق الأمر بالخلافات المستمرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر حليف دولي لها".

وقبل اندلاع الحرب في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، كان بايدن صريحًا في انتقاداته لائتلاف نتنياهو الحاكم، والذي يضم أحزاب اليمين المتطرف، لكنه وقف في الغالب جنبًا إلى جنب مع نتنياهو علنًا منذ بدء الصراع، على الرغم من الانتقادات المتزايدة للحملة الإسرائيلية.

وتشير تعليقات بايدن يوم الثلاثاء– على وجه الخصوص أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "لا تريد حل الدولتين"– إلى وجود اختلافات كبيرة مع نظيره الإسرائيلي.

انطلقت هذه الفكرة- إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل- في تسعينيات القرن الماضي، مع سلسلة من الاتفاقيات المعروفة باسم اتفاقيات أوسلو، التي أدت، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، التي تولت سيطرة جزئية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ضغط أمريكي لإقامة دولة فلسطينية

وقالت سي إن إن: "كان مسئولو إدارة بايدن يضغطون على نظرائهم الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لبدء التخطيط لما يحدث في غزة بمجرد انتهاء الحملة العسكرية، بما في ذلك الإصرار على إبقاء الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وتقول الولايات المتحدة إنها سترفض أي اقتراح يتضمن السيطرة الإسرائيلية على غزة، وحذرت من تقليص حدود الأراضي الفلسطينية".

وقال مسئولون أمريكيون لشبكة CNN: "إن الولايات المتحدة تضغط أيضًا على إسرائيل لفتح معبر كرم أبوسالم الحدودي، للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالذهاب مباشرة إلى غزة على أساس طارئ".

وقال المسئولون إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان حث أيضًا نظراءه الإسرائيليين على فتح المعبر بين إسرائيل وغزة قبل وصوله إلى إسرائيل لعقد اجتماعات يوم الخميس.