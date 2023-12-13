الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال : مقتل 10 من جنودنا فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل 10 من جنوده خلال المعارك الأخيرة في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

فيما أكد الإعلام الإسرائيلي أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية في غزة بقصف جوي.

وفي وقت سابق من اليوم أقر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمقتل 8 من أفراده بين ضابط وجندي، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تأكيده ارتفاع عدد قتلاه إلى 442 منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن 113 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة تدمير كتيبة الشجاعية

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