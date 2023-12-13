الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المصري بدوري نايل والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض فريق الزمالك الأول لكرة القدم مباراة مهمة في السابعة مساء غدا " الخميس " أمام المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل .

وحقق الزمالك أربعة انتصارات متتالية على أبوسليم الليبي وكويا سوار الغيني وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية إضافة للفوز على بيراميدز بركلات الترجيح والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

وسجل الزمالك 11هدفا في المباريات الخمس ولم تهتز شباكه في أخر أربع مباريات وكلها أرقام ايجابية تؤكد أن الزمالك يسير بشكل جيد مع مدربه معتمد جمال الذي تولى المسئولية خلفا للكولومبي خوان أوسوريو لذلك يسعى الفريق لمواصلة صحوته والفوز على المصريؤ والإقتراب من قمة دوري نايل .

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المصري

من المنتظر أن يقوم معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعودة يوسف أوباما للتشكيل الأساسي على حساب شيكابالا أو السنغالي إبراهيم نداى وقد يدفع معتمد جمال بمحمود علاء في قلب الدفاع بدلا من محمد عبد الغني والتشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المصري يتكون من ..

حراسة المرمى ..محمد عواد

خط الدفاع ..عمر جابر – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي 

خط الوسط ..أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – شيكابالا 

خط الهجوم .. يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري 

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية بنقل مباراة الزمالك والمصري في الساعة السابعة مساء غدا " الخميس " على قناة أون تايم سبورت " 1 " في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم نخبة من أفضل المحللين في مصر.

دوري نايل التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المصري موعد مباراة الزمالك والمصري معتمد جمال يوسف أوباما

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