الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية|اجتماع تنسيقى لمسئولى "فيفا" مع بعثة الأهلى

اجتماع اللجنة المنظمة
اجتماع اللجنة المنظمة

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي، عرض وفد "فيفا" واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة كل التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكل المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير 

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.


ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.


وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.


ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مرانه الثاني في جدة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.


وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.


ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.


ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

كولر الاهلى أعضاء اللجنة المنظمة اتحاد جدة السعودي السعودية خالد مرتجي

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