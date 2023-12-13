الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 117.47 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت بنهاية الربع الثالث

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم الأربعاء عن وزارة الاتصالات، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت بلغ  نحو 117.47 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 110.48 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

خطوط المحمول

وأضاف التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 105.07 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 99.07 مليون مشترك عن نفس الفترة عام  2022، ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو %89 من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية في يوليو - سبتمبر 2023.

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

 وقال التقرير إن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 98.26 % بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 94.29 % بنهاية يوليو - سبتمبر 2022، بمعدل تغير سنوي 3.97 %، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.60 % بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2023.

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إجمالي خطوط الهاتف الثابت 

 وأوضح التقرير أن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت نحو12.40 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 11.41 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

وقال التقرير إن السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 20.57 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو  20.56 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2022، بتغير سنوي 0.01 مليون خط وبمعدل 0.04 %.

مشتركو الهاتف الثابت “حضر/ ريف” 

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ في الحضر بلغ نحو 10.00 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 9.15 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر  2022، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الهاتف بالريف نحو 2.39 مليون خط بنهاية الفترة يوليو -سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 2.26 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

 

 

 

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