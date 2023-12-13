الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية. 

مران اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.
ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

السولية: الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد في المونديال

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

 أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي

وأضاف أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وتابع هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية 2023، وكأس العالم 2034، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية.

وواصل، نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».

وبسؤاله عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي، قال المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف.

كأس العالم للأندية اللجنة المنظمه محمد الشناوي اتحاد جدة السعودي ملعب الجوهرة

مواد متعلقة

مدافع اتحاد جدة: لقاء الأهلى صعب للغاية.. وسنخوضه بنفس تركيز لقاء الافتتاح

تفاصيل مران الأهلى الأول فى السعودية استعدادًا للانطلاقة المونديالية

مران الأهلى.. محمود متولى يشارك فى التدريبات الجماعية رغم استبعاده من المونديال

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

6 أطعمة يمكن أن تسبب الإمساك في الشتاء.. أطعمة منخفضة الألياف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك