لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

مران اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

السولية: الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد في المونديال

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي

وأضاف أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وتابع هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية 2023، وكأس العالم 2034، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية.

وواصل، نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».

وبسؤاله عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي، قال المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف.