برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار السكر والبصل: "استغلال تحت سمع وبصر الحكومة"

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى، موجه إلى الحكومة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

عدم وجود السكر في الأسواق ووصول سعره إلى 60 جنيهًا

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، في طلبه: وردنا عدد من الشكاوي من عدم وجود السكر في الأسواق ووصول سعره إلى 60 جنيها للكيلو، وأيضا سعر البصل الذي ارتفع من 3 كيلو بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.

وتابع قائلا هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

وأضاف النائب عبدالمنعم امام: هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع أنه في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.

واختتم: وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة الوزارة لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.