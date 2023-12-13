العراق يؤكد على قدرة القوات الأمنية على ملاحقة منفذي هجمات البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدرة القوات الأمنية على ملاحقة منفذي هجمات البعثات الدبلوماسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض عدد من المواضيع والملفات في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها، فضلًا عن التطرق إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين

وأكد السوداني خلال الاتصال، حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية، بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وشدد على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين، مؤكدًا قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أية جهة خارجية.

من جانبه، بين الوزير بلينكن، استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، مرحبًا بإجراءات الحكومة العراقية، لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها.