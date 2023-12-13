الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي الجمهورية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ راوي عين الدين -مفتي روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية- لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني والإفتائي، وذلك على هامش المنتدى الإسلامي الدولي التاسع عشر الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن التعاون بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية مثمر وبنَّاء وممتد منذ سنوات طويلة، وهو ما يشجِّعنا على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى إلى مدِّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات الإفتائية في العالم من أجل بحث القضايا المشتركة والتعاون المثمر البنَّاء خاصة في مجال إعداد وتأهيل المفتين لضبط بوصلة الإفتاء في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الدار خرَّجت العشرات من المفتين من مختلف دول العالم، ومن بينها روسيا الاتحادية من خلال برامجها التدريبية التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات.

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وأشار المفتي إلى أنَّ الدار تهتمُّ كذلك ببحث القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى بيان شرعي متوافق مع العصر الحديث، وتعقد المؤتمرات من أجل ذلك للتباحث في قضايا الأمة خاصة ما يتعلق منها بمستجدات العصر.

وأثنى مفتي الجمهورية على المستوى التنظيمي والمباحثات التي عُقدت خلال فعاليات المنتدى العالمي الإسلامي التاسع عشر، مؤكدًا أنه حدث مهم حيث شهد حضورًا كثيفًا من العلماء والمفتين وقادة الأديان من مختلف دول العالم.

مسلمو روسيا

من جانبه قال الشيخ راوي عين الدين – رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية-  إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يولي اهتمامًا خاصًّا بمسلمي روسيا، وأنه يقدِّر الدَّور الذي تقوم به الإدارة الدينية لمسلمي روسيا في المساهمة في تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي.

وعبَّر مفتي روسيا عن خالص تقديره لما يبذله مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة في تصحيح المفاهيم ونشر صحيح الدين وتدريب المفتين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه تربطه علاقة صداقة وطيدة مع فضيلة المفتي.

ووجَّه مفتي روسيا حديثه إلى مفتي الجمهورية قائلًا: "كل اجتماع من اجتماعاتنا يقربنا، وكل زيارة من زياراتكم تقرب روسيا من مصر، وكل كلمة تقولها وكل خطاب تلقيه يكشف عن جوهر الإسلام ويؤكد الأخوة بين مسلمي مصر وروسيا".

وأضاف أن خطابات مفتي الجمهورية درس لمسلمي روسيا، والمحاضرات التي ألقاها في حضور أعضاء مجلس العلماء في الإدارة الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي لا تقدر بثمن.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هيئات الإفتاء في العالم

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