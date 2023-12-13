الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: إنجاز 38% من مشروع قناطر ديروط الجديدة لتحسين الرى في زمام 1،60 مليون فدان

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٣٨%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف.. فقد تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة، والبدء في تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان، كما تم نهو أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيدًا للبدء في الإنشاء. 

تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان.. فقد تم الإنتهاء من تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها لبدء الحفر فى الموقع تمهيدًا لبدء الإنشاء.

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

كما يلتزم المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة  المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات. 

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

إنشاء قنطرة حجز قنطرة بحر يوسف أن نسبة تنفيذ مجموعة قناطر ديروط قطاع الخزانات والقناطر

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