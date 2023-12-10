وزير الري: مبادرة "AWARe" نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلالCOP27

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مبادرة "AWARe" هي نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر المناخ (COP27) لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها، حيث وقعت 17 دولة حتى الآن على الانضمام للمبادرة بالإضافة إلى 7 منظمات دولية، لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" التي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم اجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWARe)، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وزير الري إلى أنه تم عقد أول لجنة توجيهية لمبادرة (AWARe) خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضي، حيث اتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل المبادرة منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مبادرة (AWARe) أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمي قابل للتزايد خلال السنوات القادمة، وأنه تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات (COP28) لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدما بشكل جماعي.

توفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ

وأكد الوزير قيام كل دولة بتقييم احتياجاتها وتحديد المسارات المناسبة للمشاركة فيها من بين المسارات الستة للمبادرة، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال من مجالات التعاون ضمن مسارات العمل المختلفة لتوحيد التحديات بين الدول المختلفة وطرق التعامل معها.

وأعرب سويلم عن أمله بتوفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة، ولكن الأمر يتطلب قيام الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية بتحديد احتياجاتها من المشروعات التي ترغب في تمويلها للتكيف مع تغير المناخ، مع الإعداد لعقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في شهر مايو 2024 في بالي بإندونيسيا.

وقد عرضت الدول المشاركة في المبادرة احتياجاتها من مشروعات التكيف التي ترغب في تنفيذها، وفي المقابل أبدت المنظمات الدولية المشاركة في المبادرة استعدادها لاتخاذ اللازم للبدء في حشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.