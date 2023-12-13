نتائج اللجنة العامة بقسم الخارجة: حازم عمر حصل على 3252 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم الخارجة في الوادي الجديد، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 3252 صوتا.