نتائج اللجنة العامة بقسم الخارجة: السيسى حصل على 39895 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم الخارجة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 39895 صوتا.