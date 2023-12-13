نتائج اللجنة العامة بمركز السنطة: السيسى حصل على 179852 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز السنطة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 179852 صوتا.