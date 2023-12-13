نتائج اللجنة العامة بمركز الإسماعيلية: السيسى حصل على 62864 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز الإسماعيلية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 62864 صوتا.