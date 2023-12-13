نتائج اللجنة العامة بمركز كفر الزيات: السيسى حصل على 194472 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 194472 صوتا.