اللجنة العامة بمركز بسيون بالغربية: حازم عمر حصل على 5482 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز بسيون في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 5482 صوتا.