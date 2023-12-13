اللجنة العامة بمركز بسيون بالغربية: السيسى حصل على 117683 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز بسيون في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 117683 صوتا.