اللجنة العامة بقسم أول الإسماعيلية: عبدالسند يمامة حصل على 2879 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 2879 صوتا.