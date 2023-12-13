اللجنة العامة بقسم أول الإسماعيلية: فريد زهران حصل على 373 صوتا

أعلنت اللجنة العامة اللجنة العامة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 373 صوتا.