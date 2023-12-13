اللجنة العامة بقسم أول الإسماعيلية: السيسى حصل على 23 ألفا و583 صوتا

أعلنت اللجنة العامة اللجنة العامة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 23 ألفا و583 صوتا.