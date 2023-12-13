اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى: فريد زهران حصل على 2820 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 2820 صوتا.