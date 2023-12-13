اللجنة العامة بقسم زفتى بالغربية تعلن حصول عبدالسند يمامة على 1936 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم زفتى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1936 صوتا.