اللجنة العامة بقسم زفتى بالغربية تعلن حصول السيسى على 40167 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم زفتى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 40167 صوتا.