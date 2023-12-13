اللجنة العامة بمركز أبنوب فى أسيوط: حازم عمر حصل على 16028 صوتا

أعلنت اللجنة العامة، الدائرة رقم 6 بمركز أبنوب محافظة أسيوط، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 16028 صوتا.