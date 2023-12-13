اللجنة العامة بمركز أبنوب فى أسيوط: السيسى حصل على 152 ألفا و748 صوتا

أعلنت اللجنة العامة، الدائرة رقم 6 بمركز أبنوب محافظة اسيوط، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 152 ألفا و748 صوتا.