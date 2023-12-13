اللجنة العامة بقسم أبو قرقاص فى المنيا: عبد السند يمامة حصل على 1573 صوتا

أعلنت اللجنة العامة، الدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حصل على 1573 صوتا.