اللجنة العامة بقسم أبو قرقاص في المنيا: السيسى حصل على 255 ألفا و139 صوتا

أعلنت اللجنة العامة، الدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 255 ألفا و139 صوتا.