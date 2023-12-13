اللجنة العامة بقسم دمنهور: السيسى حصل على 200 ألف و810 أصوات

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، مؤكدة أن أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 200 ألف و810 صوتا.