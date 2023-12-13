اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة: عبد السند يمامة حصل على 11657 صوتا

أعلنت اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نتيجة فرز محاضر اللجان الفرعية، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حصل على 11657 صوتا.