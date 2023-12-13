الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشروط والتخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر وطريقة التقديم

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج، بفروعه في القاهرة، والمحافظات، وذلك للعمل كممثلي للخدمات المصرفية، والتأكد من أن جميع المعاملات تتماشى مع سياسات البنك، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات الأخرى.

وظائف بنك مصر

وأوضح بنك مصر أنه في حاجة إلى شغل الوظائف التالية:

1- تيللر.

2- خدمة عملاء.

3- المبيعات.

شروط وظائف بنك مصر

1- عدد سنوات خبرة تصل إلى 3 سنوات في الخدمات المصرفية في شبكة الفروع.

2- الحاصل على شهادة جامعية بشرط أن تكون سنة التخرج من عام 2021 إلى 2023.

3- الحد الأدنى لتقدير التخرج هو جيد.

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

5- إجادة مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز وخاصة (MS مكتب).

6- أن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة مهارات شخصية جيدة والقدرة على التواصل ولديه مهارات العرض.

7- ألا يكون المتقدم قد تم اختباره من قبل في بنك مصر.

8- ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل البنك.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

 التقديم على وظائف بنك مصر يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبنك مصر.  

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