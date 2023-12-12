الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ختام الاستحقاق الرئاسى.. ضياء رشوان يكشف أسباب ارتفاع معدلات التصويت

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإقبال على  الانتخابات الرئاسية أكثر كثافة من الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن الإقبال كان من كل قطاعات الشعب المصري وهذا لعدة أسباب.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الإقبال يرجع إلى حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، والتي ارتفع معها إدراك المصريين لحجم التحديات، مؤكدًا: "المواطن ليس لديه شىء يقدمه سوى مشاهدة الأخبار ولكنه يتحرك في الوقت المناسب". 

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس، عن أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين شاركوا في الاستحقاق الرئاسي، متوقعًا أن تصل النسب النهائية لـ62%، مؤكدًا أن أقصى نسبة مشاركة وصلت لـ51%، خلال انتخابات 2012.

المواطن أدرك أهمية المشاركة 

وتابع أن هذه النسبة ستكون دافعًا للمزيد من المشاركة السياسية، مؤكدًا أن الناس خرجت وكانت لديها ضرورة في الخروج، متمنيًا أن يكون هناك إحساس بضرورة الصوت في الانتخابات القادمة، لأنه هو الذي سيبني حالة الديمقراطية لدينا.

واختتم  أن الأمم المتقدمة يكون فيها ثبات نسبي في معدلات التصويت وأن يكون هذا دافعًا للمصريين للتعبير عن آرائهم واختيار من يريدونه.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

Voice of America: تصويت المصريين فى الانتخابات يمنحهم مستقبل أفضل

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الرياضة يثمن وعي الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الحرب فى غزة وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية فى مصر.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

دفاع النواب: شكر وتقدير للداخلية على دورها فى خروج الانتخابات بما يليق بالجمهورية الجديدة

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بعد انتهاء التصويت داخل مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين