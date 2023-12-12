فى ختام الاستحقاق الرئاسى.. ضياء رشوان يكشف أسباب ارتفاع معدلات التصويت

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية أكثر كثافة من الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن الإقبال كان من كل قطاعات الشعب المصري وهذا لعدة أسباب.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الإقبال يرجع إلى حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، والتي ارتفع معها إدراك المصريين لحجم التحديات، مؤكدًا: "المواطن ليس لديه شىء يقدمه سوى مشاهدة الأخبار ولكنه يتحرك في الوقت المناسب".

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس، عن أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين شاركوا في الاستحقاق الرئاسي، متوقعًا أن تصل النسب النهائية لـ62%، مؤكدًا أن أقصى نسبة مشاركة وصلت لـ51%، خلال انتخابات 2012.

المواطن أدرك أهمية المشاركة

وتابع أن هذه النسبة ستكون دافعًا للمزيد من المشاركة السياسية، مؤكدًا أن الناس خرجت وكانت لديها ضرورة في الخروج، متمنيًا أن يكون هناك إحساس بضرورة الصوت في الانتخابات القادمة، لأنه هو الذي سيبني حالة الديمقراطية لدينا.

واختتم أن الأمم المتقدمة يكون فيها ثبات نسبي في معدلات التصويت وأن يكون هذا دافعًا للمصريين للتعبير عن آرائهم واختيار من يريدونه.