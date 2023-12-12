الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": إحساس الناخبين بالأمن توافر فى الانتخابات الرئاسية

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 لم تشهد مشكلة واحدة في أي لجنة أو مشاجرة، وبالتالي، كان هناك استقرار أمني ونفسي، وبالتالي، فإن إحساس الناخبين بالأمن توافر في الانتخابات الرئاسية.

وتابع حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، متحدثا عن نجاحات الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية أنّ المواطنين استطاعوا الاتصال باللجان بسهولة، كما تواجد في الانتخابات 3 مرشحين جدد في مواجهة المرشح عبدالفتاح السيسي، مشيدًا في الوقت ذاته باستخدام كروت برايل لخدمة المكفوفين.

واستكمل: "الانتخابات أجريت وسط توقعات من تيارات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" تتحدث كما يحلو له وتنتظر أن تنتهي الانتخابات إلى ما يتمنونه، وهو ما يؤكد أن السوشيال ميديا أحيانا تكون وسيلة من وسائل التسلية أكثر من التأثير".

وواصل: "الشخصية المصرية ممكن تاخد أي حد على قد عقله وتمشي معه حتى النهاية ثم تنفذ ما ترى أنه الصواب، الشخصية المصرية تنفذ ما تريده وليس ما يتمناه الآخرون لها، حيث تستوعب ما لا ترضاه وتحتويه حتى تحقق ما تريده".

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية القاهرة الإخبارية عبدالفتاح السيسي

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