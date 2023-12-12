رئيس اللجنة العامة بالبحيرة: الانتهاء من التصويت عدا بعض اللجان البسيطة

وجه المستشار محمد عبدالعظيم، رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة، الشكر للشعب المصري على وعيهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرانس، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين في البحيرة يصل إلى 4 ملايين و226 وعدد اللجان الفرعية 355، واللجان العامة 18 و24 لجنة وافدين، مؤكدًا أن نسبة الحضور كثيفة وتم الانتهاء من التصويت عدا بعض اللجان البسيطة لوجود عدد من الناخبين بها وتبدأ عملية الفرز.

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.