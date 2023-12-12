الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف كيفية التأكد من عدم تزوير التأييدات لمرشحي الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يوجد العديد من المستلزمات من أجل العملية الانتخابية بالإضافة إلى الحبر الفسفوري، وهي السواتر، وصناديق الاقتراع، وحقائب لحفظ الأوراق الانتخابية قبل وبعد.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أنه قبل مرحلة الانتخابات الرئاسية توجد مرحلة الدعوة، ويتم فيها جمع التأييدات والتي تتطلب توفير سكانر وطباعات وورق متعلق بالتوكيلات وكان يوجد 1800 طابعة تم رفع كفاءتها وإحضار أحبار لها، ودورة مستندية كبيرة لرفع الكفاءة لمواجهة الكثافات، مؤكدًا أنه يوجد كم هائل من التأييدات خرجت من الشهر العقاري.

وأكد أن التأييدات يتم عمل سكان لها للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تزوير وقع عليها وأن يكون التأييد لمواطن مقيد بالقاعدة الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.